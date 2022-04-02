طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الوكيل الإخباري-يواجه الكثير من الصائمين في شهر رمضان، مشكلة مع رائحة الفم الكريهة التي تؤدي إلى إحراج الشخص وإزعاج من حوله، وذلك بسبب الإمتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة من الوقت.

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للتخلص من رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان أثناء الصيام، يجب أولاً تنظيف الفم بشكل جيد جداً، وخصوصاً اللسان، الذي تصدر منه رائحة الفم الكريهة، وليس من الأسنان كما يعتقد الكثيرون.



وتنظيف الأسنان لا يجب أن يقتصر على الفرشاة، بل يجب إستعمال الخيط الخاص، والسوائل التي تنعش الفم لمدة طويلة من الوقت.

تنتج عن جفاف الحلق أيضاً رائحة فم كريهة، ولهذا السبب يجب على الصائم أن يكثر من شرب المياه والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور.



أفادت بعض الدراسات أن غسل الفم من خلال استعمال صودا الخبز أي "بيكربونات الصوديوم"، يحد من رائحة الفم الكريهة، لأن هذا المنتج يساعد على قتل البكتيريا الفموية، ولهذا السبب تحتوي منظفات الأسنان على نسبة مقبولة من صودا الخبز.



لتنظيف الأسنان من خلال استخدام الصودا، أضف معلقتين من صودا الخبز إلى كوب صغير من الماء الدافئ، وتغرغر بالمزيج لمدة 30 ثانية.







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