الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

مشاهد قاسية لشقيقين يعانيان التوحد ووالدهما : لا أملك إلا الدعاء

التربية : الدوام في موعده بالمدارس الا في حالة واحدة

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

أسعار الذهب الثلاثاء 2/2/2021

زواتي تكشف سعر شراء النفط العراقي

عوض .. اثقلته الهموم والامراض وبعد 17 عاماً يتلقى البشرى لتعود اليه الابتسامة

نتائج الثانوية العامة صباح الخميس القادم

تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

الثلاثاء، 02-02-2021 01:13 م

طريقة مدهشة لجني ثمار البرتقال في إسبانيا.. فيديو

BGsNW


الوكيل الاخباري - يعد البرتقال من الثمار اللذيذة التي يعشقها كثير من الناس خاصة عندما تكون طازجة لاحتوائها على كثير من العناصر الغذائية.

اضافة اعلان

ويعد البرتقال من أهم مصادر فيتامين "سي" الذي يحتاجه جسم الإنسان خاصة في فصل الشتاء، كما أن له فوائد متنوعة منها خفض نسب الكوليسترول في الدم.

ويعد برتقال فالنسيا من أجود أنواع البرتقال وينمو في منطقة البحر المتوسط، ومنها مدينة فالنسيا الإسبانية.


ويظهر مقطع فيديو متداول طريقة مبتكرة لجني ثمار البرتقال آليا عن طريق استخدام إحدى الآلات المجهزة بشراع دائري يتم لفه حول شجرة البرتقال ثم هزها لتتساقط الثمار داخل الشراع ويتم تجميعها في وقت قياسي.

 

سبوتنيك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
best-mics-for-podast-featured-image

مذيعة عربية تتعرض لموقف طريف على الهواء مباشرة- فيديو

كيفبة-فتح-الجوال-إذا-نسيت-الرقم-السري

في حادثة غريبة في السعودية..فتاة تشترط الرقم السري في عقد الزواج

main_image5d2e268b1a48f

وظائف مطلوبة في عام 2021

720202694833186032188

أمريكي يفوز للمرة السادسة بجائزة اليانصيب ويربح مبلغا كبيرا

The-Simpsons

وفاة كاتب سلسلة 'سمبسون' الكرتونية الشهيرة إثر إصابته بكورونا

1-1412040

لحظات قبل الكارثة.. طفل أسترالي يلهو على الشاطئ ووالده بين فكي قرش - شاهد

أخبار متعلقة
clementine-citrus-peeling-1200x628-facebook-1200x628

4 مسافرين صينيين يتناولون 30 كيلوغراما من البرتقال للتهرب من رسوم الوزن الزائد