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الثلاثاء، 30-05-2023 09:47 ص

طفلة بريطانية أمام برج العرب تبرز مراحل تطور دبي - صور

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت


الوكيل الإخباري - انتشرت صورتان بشكل واسع لعائلة بريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الصورة الأولى طفلة تدعى هانا ويلز تقف أمام برج العرب في دبي عام 1997، وكانت تبلغ من العمر حينها 6 أو 7 سنوات.

وتبرز الصورتان نمط الحياة في دولة الإمارات حالياً، وتحديداً في دبي، التي حققت تطوراً عمرانياً كبيراً في فترة زمنية قياسية، وكيف غدت في غضون 50 عاماً، واحدة من أكثر المدن شهرة في العالم.

ونشرت ويلز، الصورتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من إظهار الامتنان لوالديها.

حيث سافرت عائلتها إلى دبي، عندما كان والدها يعمل طيّاراً لدى شركة طيران الإمارات في عام 1993.

ولم تتوقع ويلز، وهي موظفة بإحدى الشركات المتخصصة بالعلاقات العامة في دبي، أن إحدى الصور ستحصل على هذا القدر من الاهتمام.

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أمر رائع أن تجعل الناس يعلّقون ويشاركون قصصهم الخاصة، التي تعود بالذكريات إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي".

واليوم، تقف ناطحات السحاب الشاهقة، مثل برج خليفة، وبرج العرب، شاهدة على التطور السريع لمدينة دبي التي تسعى إلى تحقيق المستحيل في مختلف المجالات.

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