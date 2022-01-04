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الثلاثاء، 04-01-2022 12:58 م

طفلة تتلقى رسالة خاصة من الملكة اليزابيث - صور

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الوكيل الإخباري - بعد أن ارتدت ملابس الملكة إليزابيث الثانية في العام الماضي، أرسل قصر وندسور رسالة خاصة لطفلة صغيرة تُدعى جالاين ساذرلاند، وتبلغ من العمر عاماً واحداً.

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وأثارت الطفلة اهتمام ملكة بريطانيا بعد ارتدائها معطفاً أنيقاً مزدوج الصدر مع قبّعة مطابقة وشعر مستعار أبيض وزيّنت رقبتها بقلادة من اللؤلؤ، حيث قامت والدتها بتصويرها وهي تقف إلى جانب كلاب عائلتها في ولاية أوهايو بأميركا، وأرسلتها بعد ذلك إلى الملكة، ولم تتوقع أن تلقى رداً.

وأكدت الأم أن الرسالة وصلت من مستشار الملكة، وجاء فيها: "الملكة تتمنى مني أن أكتب وأشكرك على رسالتك، وعلى الصورة التي أرفقتها بعناية، وترى جلالة الملكة أنه لطف منك أن تكتبي لها".

 

وأضافت الملكة في خطابها: "يسعدني أن أرى صورة ابنتك بملابسها الرائعة".





 

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