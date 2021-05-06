الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خبر سار حول إلغاء الحظر الجزئي بالاردن

الحنيطي يؤكد اهمية الإعلام العسكري بتزويد الجمهور بالمعلومات

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة من إصابات كورونا منذ أيلول الماضي

مواجهات عنيفة بين المقدسيين والمستوطنين في حي الشيخ جراح

%95 من العاملين في فنادق البحر الميت تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

مركز الفلك الدولي يتوقع موعد سقوط الصاروخ الصيني

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

شخص يعتدي على زوجته باداة حادة في اربد

إجراءات تخفيفية وتعديل ساعات الحظر الليلي في الاردن بعد العيد

الخميس، 06-05-2021 09:18 م

طفلة تنجو من حادث سيارة بأعجوبة في الصين - فيديو

الصين


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يحبس الأنفاس، شهده أحد شوارع الصين، لطفلة عمرها 3 سنوات استطاعت النجاة من أمام سيارة توقفت على بعد سنتيمترات منها.

اضافة اعلان

يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لحظة عبور طفلة لأحد الشوارع في الصين قبل أن تفاجئها سيارة مسرعة لم يتمكن قائدها من إيقافها على بعد مسافة كبيرة من الطفلة.


وبحسب الفيديو، فإن الطفلة حاولت استباق والدتها في عبور الشارع قبل أن تباغتها السيارة عندما أصبحت في منتصفه، بينما يبدو أن والدتها قد أصيبت بالذهول في تلك الحظة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-59

امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

1045222889_17_0_1121_597_1000x541_80_0_0_3cc9aba859edb78189e4023015d6ce83

عروس هندية تغادر مراسم الزواج بسبب اختبار جدول الضرب

بريطانيا

العائلة المالكة البريطانية تهنئ ابن هاري وميغان بعيد ميلاده

734736-3

إدانة 3 طلاب في ألمانيا بتهمة سرقة أوراق الامتحانات

Doc-P-819936-637558698475880578

اليابان: أكبر معمّرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية

a258d546-2122-43b4-90bc-3eed927107d7_1140x641

القصر البريطاني يكشف سر وفاة الأمير فيليب

أخبار متعلقة
11-59

امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

20171025_1508889741-515197-thumb

اكتشاف بيض ديناصور متحجر تعود الى العصر الطباشيري في الصين

الصين

الصين تفرض غرامات قاسية على إهدار الغذاء

6087627e4c59b711c631a163

افتتاح أول طريق معبّد بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها في الصين_فيديو

جسر

قرية بالكامل فوق جسر في الصين

قط

شجاعة زوج أمام قط بري متوحش هاجم زوجته في أمريكا تحصد ملايين المشاهدات - فيديو