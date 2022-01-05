طفلة مصرية عمرها 12 عاماً تحصل على الشهادة الجامعية في أمريكا - صورة

الوكيل الإخباري - أصبحت المصرية سوسن أحمد (12 عاما) أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية بولاية فلوريدا الأمريكية، لكن طموحها لا يتوقف عند هذا الحد.





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وكانت سوسن، التي يصفها كثيرون بـ"الطفلة المعجزة"، قد نالت شهادة الثانوية العامة في سن التاسعة فقط.





وحصلت سوسن أحمد (12 عاماً) على شهادة البكالوريوس في العلوم البيولوجية مع مرتبة الشرف الكاملة في ديسمبر الماضي، إذ حصلت على 4 من 4، أي ما يعادل 100% في أنظمة تعليمية أخرى.





وقالت عائلة سوسن إنهم لاحظوا أنها كانت موهوبة أكاديمياً خلال جلسات التعليم المنزلي، حيث أتمّت بسرعة مناهج كانت مصمَّمة لصفوف أكبر من عمرها.





كانت سوسن مع عائلتها عندما علمت بقبولها في جامعة فلوريدا الصيف الماضي. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس، تأمل في مواصلة تعليمها للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.









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