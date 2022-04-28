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الخميس، 28-04-2022 03:28 م

طفلك الصغير أتم صيامه؟.. 5 اقتراحات لمكافأته

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الوكيل الإخباري - يحمس الكثير من الآباء أبناءهم على إكمال صيام شهر رمضان الفضيل، بهدف تقوية شخصيتهم، وتعليمهم مبادئ الدين الإسلامي، وأركانه. 

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والصوم عبادة روحية جسدية، يتعلم منها الطفل الإخلاص الحقيقي لله تعالى، ومراقبته له في السر، وتتربى إرادة الطفل بالبعد عن الطعام رغم الجوع، والبعد عن الماء رغم العطش، كما يقوى على كبح جماح رغباته، ويتعود فيه الطفل على الصبر والجلد. 

 

خمس أفكار لمكافأة الأطفال الصائمين، هي: 


1. شراء فانوس من المعدن، ووضع صورة الطفل بداخله مع تاريخ شهر رمضان، لتخليد ذكرى صيام أول مرة. 
2. شراء مجموعة ميداليات بلاستيكية مرسومة عليها شخصيات رمضانية. 
3. وضع زينة رمضان على باب المنزل وكتابة اسم الطفل، ليشعر بنوع من فخر والديه بأنهما يخبران الجيران بأن طفلهما صام لأول مرة. 
4. طباعة صورة الطفل واسمه على ورق مقوى مخصص للشوكولاتة، يوزع على الأقارب والجيران وأصدقاء الطفل. 
5. إهداء الطفل رحلة عائلية لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

 

زهرة الخليج 

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