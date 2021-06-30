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الأربعاء، 30-06-2021 04:39 م

طفلك يخالف قواعد التهذيب... إليك هذه النصائح التي ستُغيّر سلوكه

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الوكيل الإخباري - من الممكن أن يخالف طفلك قواعد التهذيب من دون أن يدرك هذا،إلا أن هذا يزعجك، ومن الخطأ أن تعتمدي في هذه الحالة طريقة العنف.

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كما أنه من الضروري ألا تدعي الأمر يمر مرور الكرام، فمن المهم أن يتعلم صغيرك قواعد التهذيب وكيفية التعامل مع الآخرين باحترام.

 

إليك نصائح يمكنك تطبيقها إذا كان طفلك يخالف قواعد التهذيب : 


1 - أوضحي الخطأ
إذا كان طفلك يخالف قواعد التهذيب؛ من المهم أولاً أن تتوجهي إليه بالحديث الهادئ وأن تعلميه بأنه فعل ذلك، ومن الضروري في هذه الحالة ألا تبدئي بالصراخ وألا تظهري أي انفعال لأن هذا قد يزيد الأمر سوءًا.

2- التقبل
بعد أن تتحدثي إلى طفلك؛ قد يبدي تفهمه ويعترف بالخطأ الذي ارتكبه، وعليك في هذه الحالة أن تتقبلي هذا ثم أن تطلبي منه الاعتذار، فهذا يساعده على تعلم تحمل مسؤولية كل ما يقول أو يفعل في المستقبل.


3- التفهم
وأنت تستمعين إلى طفلك؛ عليك أن تظهري تفهمك له بعيدًا عن الانفعال والعدائية، وتذكري أن تصرفاتك وردود أفعالك تشكل مثالاً يحتذى بالنسبة إليه، فهو قد يقلدك، وقد يتصرف مثلك، ويحذو حذوك.


4- الاختبار
بعد أن يعترف طفلك بخطئه وبعد أن توضحي له الحدود التي لا يمكنه تخطيها في التعامل مع الآخرين؛ من المهم أن تخضعيه للاختبار.
وفي هذه الحالة عليك أن تدعيه يواجه بعض المواقف وأن تراقبيه من بعيد، ومن المفيد أن تتدخلي مجددًا في حال تجاوز تلك الحدود.
ولا شكّ في أنه، مع مرور الوقت، سيتعلم عدم مخالفة قواعد التهذيب.


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