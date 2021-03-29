طفل بريطاني يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام

الوكيل الإخباري- عثر طفل بريطاني -يبلغ من العمر ستة أعوام- على أحفورة يصل عمرها إلى 488 مليون عام أثناء الحفر في حديقة منزله الخلفية باستخدام أدوات صيد الأحافير.



وأعرب الطفل الذى يدعى صديق سينغ جامات، عن حماسته للعثور على تلك الأحفورة في حديقة منزله بمدينة والسال، غرب ميدلاندز في إنجلترا، خلال بحثه عن الديدان.

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وقال صديق ”كنت أحفر للتو بحثا عن ديدان وأشياء مثل: الفخار، والطوب، وقد صادفت هذه الصخرة التي تشبه القرن قليلا، واعتقدت أنها قد تكون سنّا أو مخلبا أو قرنا، لكنها -في الحقيقة- قطعة من المرجان، وأنا سعيد للغاية لعثوري عليها“.



من جهته، قال والد الطفل فيش سينغ، ”لقد فوجئنا بعثوره على شيء غريب الشكل جدا في الحديقة، لقد وجَد أحفورة من المرجان، وبعض القطع الصغيرة بجانبها، تعود لما قبل التاريخ“.

المصدر: إرم



