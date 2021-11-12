الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 10:48 ص

طفل خداج مع فرصة بقاء أقل من 1٪ يحطم الرقم القياسي العالمي رسميا

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الوكيل الاخباري- كشفت تقارير أن الطفل المولود في الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل في ألاباما العام الماضي، هو أكثر الأطفال الخدج في العالم على قيد الحياة، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وولد كورتيس مينز، وشقيقته التوأم، كآسيا مينز، في 5 يوليو 2020، في مستشفى جامعة ألاباما في برمنغهام (UAB). وكان لدى التوأم، اللذان وُلدا بعمر 21 أسبوعا ويوم واحد فقط، فرصة أقل من 1% للبقاء على قيد الحياة، وفقا لـ UAB. 

وقال الدكتور بريان سيمز، أستاذ طب الأطفال في UAB والذي كان طبيبا تحت الطلب عندما وصلت والدة التوأم، ميشيل بتلر، إلى المستشفى، في بيان UAB: "تظهر الأرقام أن الأطفال الذين يولدون صغارا لديهم فرص ضئيلة أو معدومة للبقاء على قيد الحياة".

ولم تستجب كآسيا للعلاج وتوفيت في اليوم التالي للولادة، لكن معدل ضربات قلب كورتيس ومستويات الأكسجين بدأت في التحسن.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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