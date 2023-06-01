طفل روسي يقوم بـ 556 تمرين ضغط في 20 دقيقة - صورة

الوكيل الإخباري - تمكن الطفل الروسي، ميخائيل سيفيتسكي البالغ من العمر 8 سنوات من تسجيل نتيجة مميزة جداً في أداء تمرين الضغط خلال اختبارات رياضية أجريت لطلاب المدارس. وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن الطفل وأثناء الاختبارات التي أجريت بين طلاب المدارس في مدينة كراسنويارك لتقييم اللياقة البدنية، تمكن من تنفيذ 556 تمرين ضغط في نحو 20 دقيقة تقريبا.



وأثناء الاختبارات قامت اللجنة المشرفة بوضع جهاز خاص أسفل صدور الأطفال ليكون الاختبار أصعب، ولكي لا يطوي المشترك ذراعيه بالكامل.

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وتشير المعلومات التي أوردتها صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية إلى أن ميخائيل سيفيتسكي يتمتع بلياقة بدنية عالية كونه يمارس رياضة المصارعة بالأيدي.

وقال مدرب المصارعة في مدينة كراسنويارسك، رومان كوليانوف: «النتيجة التي حققها هذا الطفل أتت بفضل دعم العائلة.. هذه النتائج حققها ميخائيل لأنه كان يتدرب في المنزل أيضاً وفي أوقات العطل، وفيما كان البعض مستلقياً أمام التلفاز أو يلهو بالهاتف كان ميخائيل يتدرب ويستعد ..أعبّر عن امتناني العميق لأسرة ميخائيل على تربيتها مثل هذا الفتى».





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