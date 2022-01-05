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الأربعاء، 05-01-2022 11:48 ص

طفل مولود يعود إلى الحياة قبل دفنه في البرازيل

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الوكيل الإخباري -  أعلن الأطباء في البرازيل عن طريق الخطأ ولادة طفل مبتسر، ميتًا، وأرسلوه عن غير قصد لدفنه، ولكن اللحظات الأخيرة قبل الدفن؛ هي من أنقذت المولود من البقاء تحت التراب وهو يتنفس حيًا.

انه تم اكتشاف الخطأ فقط عندما كان الطفل على وشك أن يدفن، عندما وجد مدير الجنازة في الوقت المناسب، أن قلبه ينبض لينقذ حياته وعلى الفور أحضر الطفل الذي يدعى أوغسطس، إلى المستشفى.

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وُلد الطفل في الشهر الخامس من الحمل، وكان وزنه 1 كجم، ولكن أعلن الأطباء عندما ذهب أهله به إلى المستشفى أنه ولد ميتا.

وتم استدعاء مدير الجنازة الذي لم يذكر اسمه للحضور إلى المستشفى لأخذ جثة الطفل وتجهيزها للدفن، وبالفعل أخذ الجثة وبعد ساعات قليلة وبينما كان يقوم بإجراءات الدفن، لاحظ أن الرضيع يتنهد، وأن قلبه ينبض فأخذه على الفور إلى المستشفى، وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة  للاعتناء به.

 


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