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الأحد، 25-02-2024 09:01 ص

طفل يتعرض لعضة كلب ويفارق الحياة في لبنان - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم يوثق لحظة تعرض طفل في لبنان لعضة كلب، وسط حالة من الصدمة والحزن . 

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يظهر المقطع الذي صُوِّر صدفة طفلاً يلعب قرب منزل العائلة في مخيم الرشيدية الفلسطيني، حيث كان يستمتع بوقته برياضة اللعب. وبينما كان الطفل غافلًا، هاجمه كلب شارد فجأة وعضه بشراسة. صوت الطفل المصاب استدعى ردود فعل فورية من قبل بعض الشبان القريبين، حاولوا جاهدين إنقاذه. ومع ذلك، تمكن الكلب من مهاجمة الطفل مرة أخرى قبل أن يتمكن الشبان من انتشاله من فكي الحيوان العنيف. تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة نتيجة لخطورة الإصابة التي تعرض لها.

 

 

 

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