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السبت، 23-01-2021 11:43 ص

طفل يصدم العلماء.. ماذا يفعل الشيبس بمحطة الفضاء الدولية؟

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الوكيل الاخباري - صدم طفل صغير فريق كبير من علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعد أن وجه إليهم سؤالا غريبا وبسيطا، لكنهم توقفوا عنده بجدية كبيرة نظرا لحساسيته ولتفاقم مشكلة النفايات الفضائية حول كوكب الأرض.

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ووجه الطفل سؤالا للعلماء، بحسب "ديلي ميل" البريطانية، جعل العلماء يتوقفون ويدخلون بجدل علمي حول خطورة الموضوع المطروح رغم بساطته.

وسأل الطفل الصغير العلماء عبر البريد، وقال:

هل يمكن للسفينة الضخمة (محطة الفضاء الدولية) أن تنجو من تأثير اصطدامها بـ"كيس شيبس" طائر في الفضاء يدور حول الأرض؟


وبحسب الصحيفة، تم طرح السؤال من قبل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات فقط، لكن الموضوع أخذ منحا جديا بين العلماء ومهندسي الطيران الذين عملوا على تصميم المحطة الدولية.


وأكد أحد كبار مهندسي الفضاء المشرفين على بناء المركبة قائلا: عند سرعة تصادم تبلغ نحو 33000 ميل في الساعة، فإن كيس الشيبس سوف يتبخر في الحال ويترك بقعه زرقاء.


لكن مهندس آخر، وكان جزءا من الفريق المصمم لمحطة الفضاء الدولية، أشار إلى أن الضرر المحتمل يعتمد على المكان الذي تضرب فيه هذه الكرة المنفوخة (كيس الشيبس) محطة الفضاء الدولية، في مثل هذه السرعات، يمكن للوجبة الخفيفة الصغيرة أن تقضي على عدد قليل من المصفوفات الشمسية.


وتسبب هذا السؤال البسيط من الطفل بكل هذا الجدل بسبب المخاوف الكبيرة لدى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية من اصطدام المحطة بالنفايات الفضائية المتزايدة.

 


واضطرت المركبة الفضائية الضخمة، الشهر الماضي، للقيام بمناورة طارئة لتجنب اصطدامها بقطعة من صاروخ ياباني أطلق عام 2018.


وقالت "ناسا" إن 25 حدثًا من هذا القبيل وقعت بين عامي 1999 و2018 ولكن حتى الآن في عام 2020 كانت هناك ثلاثة أحداث مشابهة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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