طقوس عيد الفطر في العالم.. فرح وألوان وموائد وزيارات

الوكيل الإخباري - يستقبل المسلمون حول العالم عيد الفطر بفرح كبير. فهذا يعلن انتهاء شهر الصوم المبارك ويُشكّل فرصة للقاءات العائلية ولتشارك المناسبة السعيدة. وتختلف الطقوس والعادات التي يتم اتباعها في هذه الأيام المميزة بين بلد وآخر.

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ليبيا

يكون عيد الفطر في ليبيا بتمسك أهل هذا البلد بالعادات والتقاليد. لذا يرتدي الكثيرون منهم اللباس التقليدي. كما أنهم يبدؤون بإعداد التجهيزات اللازمة لهذه الأيام المميزة.

– تحضير نوعين من الخبز: أغروم وين فيرنو المخمّر والذي يُعد لوجبة الفطور وخبز شرشي السميك والذي يتم تناوله مع مرق البصل ولحم الخروف المطهو لوجبة الغداء.

– كذلك يتم إعداد الكعك الأصفر في التنور، إلى جانب طبق الفطائر المحلاة بالسكر أو العسل مع زيت الزيتون والزبيب أغرويطرز.



– ويقوم السكان في بعض المناطق الليبية بتحضير أطباق السمك وطبيخة البطاطا وطبق أساروف والتارويث (بعشبة الملوخية)، فضلاً عن العصيدة والفاصولياء بالكرشة والمقطع والمبكبكة والحرايمي والفتات.



– تُجهز النساء في ليبيا أيضاً لعيد الفطر الحلويات مثل الغريبة والمقروض.

– ولا تكتمل فرحة العيد من دون تبادل الزيارات وتقديم العيدية للأطفال. وفي هذا السياق تجتمع العائلات في منزل واحد.

السعودية

يتميز عيد الفطر في المملكة العربية السعودية بتجمع العائلات وبتحضير الحلويات الخاصة. وبعد صلاة العيد يتبادل الرجال التهنئة في المسجد، ثم يتوجه كلٌ منهم إلى منزله للقاء أفراد أسرته. كما تختار بعض الأسر استئجار الاستراحات للاجتماع حول مائدة العيد.



الإمارات العربية المتحدة

بعد الصلاة يقوم أفراد الأسر بزيارات إلى منازل الأهل والأقارب والأصدقاء. كما يجتمع هؤلاء على مائدة العيد، حيث يتم تناول الطعام التقليدي. وتقام في بعض المناطق احتفالات خاصة تقدم خلالها الفنون التقليدية والأهازيج الشعبية.



مصر

يُعد تحضير الكعك من العادات التي لا يتخلى عنها المصريون في عيد الفطر. ويقومون بتحضيره في الليلة الأخيرة من رمضان. أما في أول أيام العيد فتجتمع الأسر ويلتقي الأقارب والجيران ويتبادلون التهنئة. كذلك تُفضّل بعض العائلات الخروج إلى المتنزهات والحدائق من أجل الاستمتاع وتناول طبق السمك المملح التقليدي أو الفسيخ.



البحرين

في البحرين يتم تناول غداء العيد في منزل أكبر أفراد العائلة سناً. وفي الأيام التالية يجري الانتقال إلى منازل سائر أفراد الأسرة. وفي بعض القرى تؤدى الصلاة قبل أن يتم القيام بزيارات جماعية إلى المنازل. وهناك تقدم وجبة القدوع الصباحية.



الكويت

كما هي الحال في البلدان العربية الأخرى، يتم تبادل الزيارات بعد أداء صلاة العيد. كذلك تقوم سيدات المنازل برش بيوتهن النظيفة بماء الورد. ويتوجه الكثيرون إلى سوق المباركية التراثي كما تقام الحفلات الفنية.



المغرب العربي

كما هي الحال في الدول العربية الأخرى، يتم تبادل التهاني في الأوساط العائلية بعد الصلاة. ويحرص المغربيون على ارتداء اللباس التقليدي.



أما في تونس فيتم إعلان العيد من قبل مَن يُسمى “الطبيلة”، الذي يتجول في الأحياء.



لبنان

في لبنان تتم زيارة الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني. كما يتم اصطحاب الأطفال إلى الحدائق والملاهي والمطاعم والقرى وصنع معمول العيد.



عيد الفطر في العالم

تختلف طقوس عيد الفطر السعيد بين بلد وآخر في العالم. وتتنوع العادات الشعبية المتبعة في هذه المناسبة.

– في الهند: يعود الآلاف في ليلة القمر إلى مسقط رأسهم من أجل تمضية العيد. كما تتم زيارة المقابر وتبادل الهدايا وإعطاء المال للأطفال.

– في إندونيسيا: يعود الصائمون أيضاً إلى مسقط رأسهم. وتسمى حركة الانتقال هذه بولانغ كامبونغ. كما يتم تبادل الزيارات والتهاني.

– في ماليزيا: تبدأ أيام العيد بالصلاة ويتم ارتداء الملابس التقليدية. كذلك يتبع في هذا البلد تقليد البيت المفتوح حيث تُُحضّر الموائد وتتم دعوة الكثيرين إليها.

– في النيبال: يتم إطلاق البالونات الملونة بعد طبع عبارة “عيد سعيد” عليها. كما يجري تبادل الزيارات والجلوس إلى مائدة تتضمن عدداً من الأطباق التقليدية.

– في أفغانستان: من طقوس وعادات عيد الفطر في هذا البلد معارك البيض أو “توهم جانجي”. ولهذا يتم التجمع في الحدائق العامة مع القيام بتحدي كسر البيض المسلوق.

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