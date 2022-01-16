طيار يهبط بالدمام في السعودية ويرفض مواصلة رحلته إلى باكستان

الوكيل الإخباري - هبط طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، اليوم، اضطرارياً في مطار الدمام السعودي، رافضاً مواصلة الرحلة إلى إسلام آباد، بأن "دوامه انتهى .

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وكانت الرحلة رقم "PK 9754" جاهزة للانطلاق من الرياض إلى إسلام آباد، ولكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية، فقرر الطيار الهبوط اضطرارياً في مطار الدمام، حيث انتهى وقت عمله، ورفض مواصلة الرحلة.





واحتج الركاب على تأخير الرحلة ورفضوا تغيير الطائرة، وبعد بضع دقائق توتر الوضع، وتم استدعاء رجال الأمن.



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "يجب أن يستريح الطيار؛ لأن ذلك ضروري لسلامة الطيران، وسيصل جميع الركاب الساعة 11 مساء إلى مطار إسلام آباد، وحتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".



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