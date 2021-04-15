ظاهرة خطيرة تؤدي إلى اختناق الأسماك بشواطئ الكويت

الوكيل الاخباري - رصدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، الأربعاء، ظاهرة خطيرة تؤدي إلى اختناق الأسماك ونفوقها في عدد من شواطئ البلاد.



وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنها رصدت ظاهرة "المد الأحمر" والتي يصاحبها نفوق الأسماك وذلك في المنطقة الممتدة من شاطئ السلام الى جون الصليبخات، بحسب صحيفة "الراي" المحلية.

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وأوضحت الهيئة العامة للبيئة إنها ومن خلال عمليات المتابعة والمسوحات البحرية لتلك المناطق رصدت أيضا نفوق أعداد قليلة نسبيا من أسماك الچم والعوم، بالإضافة الى تغير لون مياه البحر الساحلية بالقرب من مخارج الأمطار.



وأضافت: "أشارت نتائج التحاليل البيولوجية إلى ارتفاع في أعداد الهوائم النباتية ما يتسبب بتغيير لون مياه البحر (ظاهرة المد الأحمر) واختناق الأسماك نتيجة استهلاك كمية الأكسجين المذاب بالماء".



وفي السابق عزا خبراء البيئة لصحيفة "القبس" هذه الظاهرة إلى حدوث ازدهار مؤذ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح، وغالبا ما يكون ذا لون داكن يميل إلى الاحمرار.



وخلال ظاهرة "المد الأحمر"، تفرز العوالق السموم التي تؤدي إلى اختناق الأسماك من خلال انسداد فتحات خياشيمها إلى جانب نضوب الأكسجين المذاب في الماء، مما يؤدي إلى موت الكائنات البحرية.







المصدر : سبوتنك