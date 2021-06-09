الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

وفاتان و246 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة العمل تضبط 5 محال تقدم الأرجيلة في محافظة البلقاء والعاصمة

اختتام برنامج جسور التعليم في تربية المفرق

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على كوكبة من الأردنيين

السياحة تمدد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية حزيران

تهنئة الملازم اسراء جمال دويكات

إطلاق مشروع شبكة الإدارات المحلية في ذيبان

مصرع 3 فتيات بحادث دهس في كاليفورنيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 09-06-2021 09:01 م

ظاهرة غريبة..مدينة آسيوية يتلاشى عدد سكانها

72020251543752


الوكيل الإخباري _ في أول حادثة من نوعها لمدينة مهمة اقتصادياً في العالم. تشهد  عاصمة اليابان طوكيو تقلصاً وتراجعاً  بدلاً من أن تكبر. فسكان اليابان يتراجع عددهم ككل.

وبلغ عدد سكان اليابان 128 مليون نسمة في السنوات الأخيرة، بينما أصبح عدد سكانها الآن 126 مليون. أي بتراجع مليوني نسمة، وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان سيتراجع بحوالي 30 مليون نسمة بحلول عام 2050. ليصبح عدد سكان اليابان حوالي 100 مليون نسمة.

ويتوقع أن تتراجع طوكيو التي أصبح واضحاً تراجع عدد سكانها من خلال الشقق الفارغة الكثيرة التي أصبحت تجدها في ضواحي المدينة ، لتخرج بالكامل من قائمة أكبر عشرة مدن في العالم من حيث عدد السكان. في الوقت الذي  تشهد مدناً أخرى في العالم نمواً سكانياً بمعدلات سريعة مثل كينشاسا وبومباي ودلهي.

اضافة اعلان
 


ويقول أحد الخبراء أن عدد سكان طوكيو العاصمة يزداد نسبيا بسبب هجرة الشباب إليها من المدن الأخرى لأن فيها فرص عمل أفضل، ولكن تناقص عدد السكان في كل الدولة أكبر وأسرع من ذلك، وسينعكس على طوكيو بشكل مباشر ومؤثر.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ش

فيديو أثار ضجة... هل هذا أول ظهور للشمس الصناعية الصينية في الليل

2017_5_16_16_15_39_222

نراها ولانعرف ماهيتها..هذا ماتخبرنا به اللصاقة الموجودة على الفواكه

مصباح

بريطانيا تحظر بيع مصابيح الهالوجين

20197712183985900

هذا المرض في الأصابع سببه استخدام الهاتف المحمول.. إليكم التفاصيل

image

سيدة جنوب إفريقية تدخل التاريخ بـ10 توائم دفعة واحدة - صورة

ط

شاب يسحب طائرة ركاب بجسمه في روسيا

أخبار متعلقة
بطيخ

بيع بطيختين بـ 25 ألف دولار في اليابان