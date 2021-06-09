ظاهرة غريبة..مدينة آسيوية يتلاشى عدد سكانها

الوكيل الإخباري _ في أول حادثة من نوعها لمدينة مهمة اقتصادياً في العالم. تشهد عاصمة اليابان طوكيو تقلصاً وتراجعاً بدلاً من أن تكبر. فسكان اليابان يتراجع عددهم ككل.



وبلغ عدد سكان اليابان 128 مليون نسمة في السنوات الأخيرة، بينما أصبح عدد سكانها الآن 126 مليون. أي بتراجع مليوني نسمة، وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان سيتراجع بحوالي 30 مليون نسمة بحلول عام 2050. ليصبح عدد سكان اليابان حوالي 100 مليون نسمة.



ويتوقع أن تتراجع طوكيو التي أصبح واضحاً تراجع عدد سكانها من خلال الشقق الفارغة الكثيرة التي أصبحت تجدها في ضواحي المدينة ، لتخرج بالكامل من قائمة أكبر عشرة مدن في العالم من حيث عدد السكان. في الوقت الذي تشهد مدناً أخرى في العالم نمواً سكانياً بمعدلات سريعة مثل كينشاسا وبومباي ودلهي.

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ويقول أحد الخبراء أن عدد سكان طوكيو العاصمة يزداد نسبيا بسبب هجرة الشباب إليها من المدن الأخرى لأن فيها فرص عمل أفضل، ولكن تناقص عدد السكان في كل الدولة أكبر وأسرع من ذلك، وسينعكس على طوكيو بشكل مباشر ومؤثر.



المصدر : الامارات نيوز