الأربعاء 05-10-2022
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الأربعاء، 05-10-2022 09:59 ص

ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

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الوكيل الإخباري - تشهد سماء مصر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر ظاهرة فلكية جميلة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبها الساعة 1:40 تقريبًا بعد منتصف الليل.

فإن شهر أكتوبر الجاري، يشهد حوالي 12 ظاهرة فلكية، يبدأ أولها الأربعاء 5 أكتوبر، وذلك باقتران القمر مع زحل، وتنتهي يوم 27 و 28 أكتوبر باقتران القمر مع النجم الأحمر أنتاريوس (قلب العقرب) عند دخول الليل في السادسة مساء تقريبا لفترة وجيزة من الزمن.

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صدى البلد 

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