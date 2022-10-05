ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

الوكيل الإخباري - تشهد سماء مصر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر ظاهرة فلكية جميلة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبها الساعة 1:40 تقريبًا بعد منتصف الليل.
فإن شهر أكتوبر الجاري، يشهد حوالي 12 ظاهرة فلكية، يبدأ أولها الأربعاء 5 أكتوبر، وذلك باقتران القمر مع زحل، وتنتهي يوم 27 و 28 أكتوبر باقتران القمر مع النجم الأحمر أنتاريوس (قلب العقرب) عند دخول الليل في السادسة مساء تقريبا لفترة وجيزة من الزمن.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة