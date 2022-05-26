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الخميس، 26-05-2022 06:53 ص

ظاهرة فلكية يشهدها الحرم المكي السبت

مكة5


الوكيل الإخباري - أعلن الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن المسجد الحرام في مكة المكرمة سيشهد، يوم السبت، ظاهرة فلكية.

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وأوضح هندي، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، أن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة خلال تغير ميل الشمس السنوي بين الشمال والجنوب، وهي ظاهرة تتكرر مرتين على كل المدن الواقعة بين خطي مدار الجدي والسرطان جنوب وشمال خط الاستواء.


وقال إن تعامد الشمس من أسهل الطرق لتحديد اتجاه أي موقع، مشيراً إلى أنه يحدث حين يتساوى ميل الشمس مع خط عرض المدينة؛ لذلك نجد أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يحدث حين يصل ميل الشمس إلى 21.4 درجة، وهو يطابق خط عرض الكعبة.


وأضاف: «يصادف هذا العام حدوث التعامد الأول للشمس على الكعبة يوم السبت 28 مايو الساعة 12:18م بتوقيت السعودية، وهي لحظة رفع أذان الظهر في مكة المكرمة، حيث يكون ارتفاع الشمس 89.93 درجة فوق الكعبة مباشرة».


وأردف: «في هذه اللحظة يختفي ظل الكعبة تماماً فتكون بلا ظل، ويستطيع أي شخص يرى الشمس من غرب أستراليا وكل آسيا وإفريقيا وأوروبا وشمال شرق كندا وأمريكا وشرق البرازيل تحديد اتجاه القبلة بدقة بواسطة التوجه نحو الشمس فقط، بينما يمكن في المناطق القريبة من مكة استخدام ظل عصا، إذ يكون الظل معاكساً لاتجاه القبلة تماماً».

 

البيان


 




 

 


 

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