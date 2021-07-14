الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تدعو للالتزام بأوامر الدفاع

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

دولة عربية تمدد فترة الإغلاق المسائي وحظر تام أيام عيد الأضحى

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

ضبط حدث عمره 15 عاماً يقود باص نقل مشترك بصورة متهورة

اتفاقية مزدوجة بين الأردن وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

الأربعاء، 14-07-2021 03:47 م

ظل الكعبة المشرفة يختفي مع أذان ظهر الخميس

مكههه


الوكيل الإخباري - تشهد الكعبة المشرفة، غدا الخميس، تعامد الشمس عليها للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث سيختفي ظلها وظل الأشياء تقريبا في مكة المكرمة.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن التعامد سوف يحدث وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، عند الساعة 12:27 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.


وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مرتين كل عام، الأولى تكون خلال شهر مايو/أيار، وذلك عندما تتحرك الشمس ظاهريا شمال خط الاستواء باتجاه مدار السرطان، حينها تمر الشمس على خط عرض مكة المكرمة (21.425 درجة شمالا)، بينما تكون المرة الثانية خلال شهر يوليو/تموز، وذلك عندما تعود الشمس في حركتها الظاهرية باتجاه الجنوب من مدار السرطان إلى خط الاستواء، وتمر على خط عرض مكة المكرمة من جديد.


وأضاف أبو زاهرة بحسب، موقع "المواطن" السعودي، "ستكون الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي مع عودة الشمس ظاهريا قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء".


لافتا إلى أنها "ستتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي سيختفي ظلها تماماً".


وأوضح أبو زاهرة "الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي إلى انتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".


وتابع: "لذلك فإن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1057502-1

تفكر بالاستقالة ترك العمل ليس الحل دائماً

_103204096_2a.gettyimages-497602010

تعرفوا إلى أغلى أطعمة في العالم

0b4b366e-b54b-44f7-b247-9f746adb4e6f

نفوق السلحفاة الشهيرة شورلي أقدم سكان حديقة حيوان فيينا عن 130 عاما - صورة

download

250 مليون شتلة تزرعها الهند في 24 ساعة فقط

image

تاريخ الكمامة عبر الزمن من الطاعون الأسود إلى كورونا

parachute-activity-ocean-sea-sport-adventure-flight-parasailing

جندي بريطاني يخترق منزلاً بعد فشله في فتح مظلته

أخبار متعلقة
مكة

الشمس تتعامد على الكعبة الخميس المقبل

456100

الجمعية الفلكية بجدة تحدد موعد ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم العربي

دجاج

سر بيع سعودي دجاجا بـ10 آلاف ريال - فيديو

12615

نصائح هامة قبل ركوب وقيادة السيارة أثناء الطقس الحار