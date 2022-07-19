ظهور شبيهة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل جونسون -صورة

الوكيل الإخباري-أثارت الرضيعة البريطانية، ليلى ديفيس، الجدل لشدة شبهها برئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون.

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تعاني «ديفيس» من متلازمة الشعر غير القابلة للامتداد والتي يقدر بها المصابين 100 شخص فقط حول العالم.



وميزت هذه المتلازمة الرضيعة البالغة من العمر 18 شهرا بشعر أشقر وناعم لكنه متطاير لا يمكن تمشيطه.



وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن والدي الطفلة قد أطلقا عليها لقب «بوريس» لأن شعرها جعلها شبيه برئيس الوزراء المستقيل.



وعلقت والدتها شارلوت ديفيس، 28 عاما، قائلة: «في بعض الأحيان نسميها بوريس لأن شعرها لا يمكن السيطرة عليه، وبغض النظر عما نفعله به فإن شعرها لا ينزل ابدا».



وتابعت والدة الطفلة المميزة: «لقد جربنا جميع الأنواع من العلاجات والمنتجات والتجفيف بالمجفف، لكن من المعروف أن هذه الحالة و المعروفة أيضا باسم “الشعر الزجاجي المغزول” تتحسن بمرور الوقت وفي سن المراهقة لسبب غير معروف للعلماء».

تعيش الرضيعة ديفيس مع والدتها شارلوت، وولدها كيفن 35، وشقيقها فريدي، في جريت بلاكينهام بمقاطعة سوفولك البريطانية.



وتم اكتشاف متلازمة الشعر غير القابلة للامتداد لأول مرة في عام 1973.





وفي وقت سابق، ذاع صيت الطفلة البريطانية، فلورنس باترسون البالغة من العمر 6 سنوات بسبب نفس المتلازمة النادرة التي جعلها شبيهة بعالم الفيزياء وأبو النسبية ألبرت أينشتاين.







