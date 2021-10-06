ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

الوكيل الإخباري - ظهرت والدة الأمير الوليد بن طلال، الأميرة منى الصلح، في مقطع فيديو أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، في ظهور نادر لها.

وقد لاقى الفيديو الذي تم تداوله بتفاعل واسع بين الجمهور.

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وظهرت والدة الأمير الوليد بن طلال وهي جالسة على الكرسي، بينما كانت امرأة تقف بجانبها وتشيد بمواقف الأمير الوليد قائلة :"الله يخليه ويحفظه خيروا على العالم كله من سنين طويلة، وهو ولد صالح، الله يرضى عليه".



من ناحية أخرى أثنى العديد من المتابعين على مواقف بن طلال ، وأشاروا إلى العديد من المواقف الخيّرة التي قدمها للمحتاجين.

المصدر - الفن