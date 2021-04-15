الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

استقرار أسعار النفط عالميا

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

وفيات الخميس 15/4/2021

قرية هندية تعيش 45 يومًا في الظلام لهذا السبب

استياء شعبي من أسعار السلع ومطالبة بحلول ناجعة

أكثر من 17 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في مركز صحي الجبيهة

ترقب لقرار يسمح بصلاة الجمعة في المساجد

مناقشة نيابية لحيثيات اختيار رؤساء الجامعات اليوم

أجواء ربيعية دافئة الخميس

الخميس، 15-04-2021 09:05 ص

عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز

ثعبان


الوكيل الإخباري - تعرضت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان بولاية سيدني لموقف مفزع، بعدما فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس اشترتها من متجر "ألدي" الشهير.

اضافة اعلان

وقال أكساندر وايت: "كانت الأفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير..في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة عملاقة".


وأضاف: "لأكون صريحا، كنت سأكون أكثر راحة مع الدودة".


وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في المنزل، حيث اتصلت العائلة بمنظمة  Wires لإنقاذ الحياة البرية، التي أكدت أن هذه الأفعى هي أحد أكثر أنواع الثعابين السامة والعدوانية في أستراليا.


وبلغ طول الأفعى حوالي 20 سنتمر، ويبدو أنها كانت تنام بهدوء في عبوة الخس في خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.


وقال وايت إن الثعبان الصغير كان "لطيفا جدا"، فقد أمضى هو وزوجته أميلي نيت بعض الوقت خلال تصويره، في انتظار مساعدة الخبراء.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حصان

حصان يعض حصان آخر بطريقة جنونية في أبخازيا

Doc-P-812862-637540132910306181

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

Doc-P-812953-637540301555210962

قرية هندية تعيش 45 يومًا في الظلام لهذا السبب

20200318_060224-scaled

ظاهرة خطيرة تؤدي إلى اختناق الأسماك بشواطئ الكويت

مهندس كهربائي

مهندس كهرباء يركض من شرق روسيا إلى غربها

woman-eating-potato-chips-bowl

البشرية ستواجه نقصا في البطاطس والشيبس