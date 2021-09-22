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الأربعاء، 22-09-2021 10:12 ص

عائلة سعودية تعفو عن قاتل ابنها مقابل بناء مسجد في السعودية

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الوكيل الإخباري - صادقت المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف في السعودية أمس الثلاثاء على صك العفو عن قاتل، بعد أن بادرت أسرة القتيل بالعفو عن قاتل ابنهم دون مقابل مادي.

وبحسب صحيفة عكاظ، اشترط الوالدان في التنازل بناء جامع داخل مدينة الطائف باسم المجني عليه وفقا لاشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية وتسليم الجامع بعد اكتمال بنائه إلى فرع الوزارة لتشغيله بالكامل شريطة أن تتم عمليات البناء والتسليم في فترة لا تتجاوز سنة ونصف.

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وتمت المصادقة على التنازل في المحكمة وسط دعوات الشكر والابتهال بأن يجعل العمل في ميزان حسنات والديه.


وحرص والد القتيل على الحضور للمحكمة مطالبا بتسريع إطلاق سراح الجاني.


وعبر أبناء داخل بن حامد العريفي الحارثي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لوالدي القتيل محمد بن طليحان الحارثي وزينب بنت جارالله الحارثي وأنهما في مقام والديهما وسيبقون مدينون لهما مدى العمر إذ أعادا الفرحة للاسرة.


وتعود الحادثة إلى نحو 17سنة، وبادر محمد بن طليحان الحارثي، وزينب بنت جارالله الحارثي والدا القتيل "عبدالله" إلى العفو عن الجاني لوجه الله دون أي قيد أو مقابل مالي بالرغم من عرض الملايين عليهما من فاعلي الخير.

 

المصدر - البيان 

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