عادة رمضانية غريبة تتمثل بقطع الطريق على الصائمين في السودان-فيديووصور

الوكيل الإخباري-مع نهاية كل رمضان تتزايد بشكل كبير في السودان عادة قطع الطريق أمام المسافرين مع أنها مستمرة طوال أيام الشهر، لكنها تنشط في آخره نتيجة زيادة عددالمسافرين إلى الأرياف لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، ويتم إغلاق الشوارع تماماً أمام كل المركبات التي تمر بعد (الخامسة مساء)، وينتشر هذا السلوك على الطرق القومية في كل أنحاء السودان.

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ويتسابق أهل القرى والمدن، ممن يقطنون على جانبي تلك الطرق، إلى احتلال وتوسط الشوارع واعتراض المركبات بأجسادهم، وشد عمائمهم عرضياً، وهم يلوحون للمسافرين بإصرار على التوقف لتناول وجبة إفطار الصائم، على موائدهم الرمضانية السودانية التقليدية البسيطة، التي يشارك فيها كل أهل القرى المتجاورة من أجل إفطار المسافرين الصائمين وفق ما نقل موقع " اندبندنت بالعربية "

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عبر توتير ، فيديوهات لتلك العادة الرمضانية من الأعوام السابقة .