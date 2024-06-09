عاش هناك منذ 210 ملايين سنة.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في دولة إفريقية

الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون في زيمبابوي نوعا جديدا من الديناصورات، هو الرابع على الإطلاق الذي يتم اكتشافه في الدولة الإفريقية.

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ولعبت كيمي تشابيل، الأستاذة بجامعة ستوني بروك، دورا محوريا في العثور على حفريات هذا الحيوان العاشب طويل العنق، والذي يُسمى ديناصور "الصوروبودومورف"، وعاش في المنطقة منذ 210 ملايين سنة، وبالتحديد في العصر الترياسي المتأخر.

وتمت تسمية هذا المخلوق الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ بـ "Musankwa sanyatiensis"، وهو أول ديناصور يتم تسميته منذ أكثر من 50 عاما.





ونشرت النتائج هذا الأسبوع في مجلة "Acta Palaeontologica Polonica". وتمت الرحلة الاستكشافية خلال عامي 2017 و2018، لكن أبحاث المتابعة المعملية لم تكتمل إلا مؤخرا على الساق الخلفية الوحيدة، والتي تضمنت عظام فخذ الديناصور وعظم الساق والكاحل.



وقالت تشابيل، وهي من محبي العمل الميداني، لصحيفة "The Post": "لم نتمكن من العمل إلا خلال ساعات النهار، لأنه إذا ذهبت للتجول عند الغسق والفجر، فعندها تخرج التماسيح وأفراس النهر من الماء".



وأضافت: "حتى خلال النهار، لم يكن مسموحا لك بالسير بجانب الماء لأن التماسيح تميل إلى خطف الناس من الشواطئ"، ووصفت ذلك بأنه "غريب نوعا ما".



وقالت تشابيل (33 عاما) إنه من الشائع أن تظهر أفراس النهر أثناء فحصهم للحفريات أيضا، وهي عدوانية جدا.

لبنان 24