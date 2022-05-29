الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ثلاث اصابات بينها حالة خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إقرار أول خطوات لتعديل القواعد العالمية لتفشي الأمراض

مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن تطورات برنامج التشغيل الوطني

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم في المملكة

اضاءة أبراج السادس بمناسبة الاستقلال - صور

الأمانة تسدل الستارة عن فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث

تحذير أممي من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس

أطباء السودان : ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 97 قتيلا

الأحد، 29-05-2022 07:38 ص

عاصفة تنثر 50 ألف يورو من مبنى شاهق الارتفاع في ألمانيا

يوو


الوكيل الإخباري -توصلت الشرطة إلى صاحب 50 ألف يورو (53 ألفا و600 دولار) نقدا تناثرت من مجمع سكني شاهق الارتفاع في مدينة ماينتس الألمانية الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان


وقالت الشرطة إنها واثقة من أنه تم الحصول على تلك الأموال بشكل شرعي.
وتناثرت العملات الورقية من طابق علوي من المبنى فيما وصفه السكان وقتها بأنها "عاصفة غير عادية ".  

ووصفت الشرطة "السبت"، الواقعة بأنها "موقف استثنائي" بدون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الشخص صاحب المبلغ أو ما الذي أدى إلى هذا الوابل من السماء لحماية هوية الشخص.


وجهت الشرطة الشكر للأشخاص الذين جمعوا الأموال وسلموها، ودعت الجمهور العام إلى تسليم أي عملات ورقية أخرى تم العثور عليها خلال تناثر الأموال يوم الإثنين الماضي.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-28 at 4.18.43 PM

مشهد طريف .. جمل يقتحم محل فضة ويخيف الباعة في صنعاء

9999999

السعودية تُضيف صور الإبل ضمن صفحات جواز السفر الجديد .. شاهد

طريقة-سحب-فلوس-من-الصراف-بدون-بطاقة

صراف آلي يمنح المتعاملين ضِعف المبلغ المسحوب في مصر

H7dcf2f1e377342b5aefa1485bca4bb57u

مسلسل كرتوني تنبأ بجدري القرود قبل 32 عاماً - صور

Doc-P-819123-637556566238028751

حادثة مفجعة.. وفاة طفل بشكل متعمد داخل مستشفى في مصر -تفاصيل

628dcce7423604187223820a

اصطياد ثاني أضخم سمكة في جنوب إفريقيا - صور