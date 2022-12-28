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الأربعاء، 28-12-2022 09:30 ص

عاصفة ثلجية تحول متجراً إلى صخرة جليدية في ولاية ويسكونسن - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت وكالة "اسوشيتد برس" فيديو من ولاية ويسكونسن الأمريكية لمتجر محلي على ضفة بحيرة ميشيغان أصبح مثل صخرة جليدية نتيجة عاصفة ثلجية شديدة اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن العاصفة تسببت في رياح عاتية وأمواج ضخمة غطت المتجر المسمى بـ"Simply Scandinavian" بالمياه والتي تجمدت ليصبح المتجر مغطى بالجليد.

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