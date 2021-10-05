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الثلاثاء، 05-10-2021 09:51 ص

عالمان أمريكيان أحدهما من أصل لبنانى يفوزان بـ نوبل للطب

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، فوز العالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس، وأردم باتابوتيان (المتحدر من أصل لبناني)، بجائزة نوبل للطب لعام 2021، تقديراً لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، بحسب ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن الجائزة المرموقة في ستوكهولم أمس.

وقالت اللجنة: إن «الاكتشافات الرائدة» للفائزين بجائزة نوبل هذا العام «سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه». وقد استخدم جوليوس (65 عاماً)، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، مكوّن كابسايسين النشط في الفلفل الحار، لرصد وجود أحد المستقبلات في النهايات العصبية الجلدية يتفاعل مع الحرارة.

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أما باتابوتيان، المولود في بيروت سنة 1967، وهو أستاذ في معهد «سكريبس ريسرتش» في كاليفورنيا، فاستخدم خلايا حساسة للضغط لاكتشاف فئة مستقبلات تتفاعل مع المحفزات الميكانيكية في الجلد .

 

المصدر - البيان 

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