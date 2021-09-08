الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

تعبيد عدد من الطرق في الرمثا بكلفة 2 مليون دينار

دودين: استمرار العمل بالأنظمة النافذة لدى هيئة الإعلام

رئيس حكومة الاحتلال يعلق على أحداث السجون

الأردن يشارك الخميس اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات اكاديمية

منتدى الاستراتيجيات يوصي بضرورة خفض كلف الإنتاج

السيسي يصدر قرارا بشأن طفلة مصرية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

المغرب يختار برلمانا جديدا ونسبة المشاركة 12% حتى منتصف النهار

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

الأربعاء، 08-09-2021 08:05 م

عالم آثار هاو يعثر على كنوز ذهبية فريدة عمرها 1500 عام في الدنمارك

613855404c59b740e45661ed


الوكيل الإخباري - عثر الباحث الهاوي عن الكنوز أولي غينروب شيتز، على كنز ذهبي كبير لم يسبق اكتشاف مثيل له في الدنمارك.

ووجد الباحث، الكنز في مزرعة لزميل سابق في الدراسة، تقع في ضواحي مدينة Jelling في شبه جزيرة Jutland الدنماركية، وخلال بضعة ساعات من البحث باستخدام جهاز الكشف عن المعادن، عثر الباحث الهاوي شيتز على كنوز ذهبية فريدة. وقد وصف شيتز نجاحه بأنه "محض صدفة".

اضافة اعلان


ويقول في حديثه للصحفيين، "تبلغ مساحة الدنمارك 43 ألف كيلومتر مربع، وقررت اختبار كاشف المعادن الجديد هنا في المنطقة التي فيها الكنز".


وقد عثر الباحث على 22 قطعة ذهبية وزنها حوالي كيلوغرام.


ووفقا لعلماء الآثار الذين أتوا إلى المكان، هذه القطع الذهبية مطمورة تحت الأرض منذ حوالي 1500 عام، وتعود للقرن السادس الميلادي وتعطي معلومات لا تقدر بثمن عن الأساطير التي يعد مصدرها الفن الروماني.


ويقول الخبير بيتر وانغ بيترسن من المتحف الوطني الدنماركي، "نشاهد هنا الأساطير الاسكندنافية في مهدها وكان الاسكندنافيون دائما قادرين على رسم الأفكار مما رأوه في بلدان أخرى، ومن ثم تحويلها إلى شيء قريب منهم".


ومن جانبه يقول مادس رافن، رئيس قسم الآثار والبحوث في متاحف فيغل بالدنمارك، "كان بإمكان زعيم في المنطقة فقط جمع هذه الكنوز التي عثر عليها".


ووفقا لصحيفة The Irish Sun  ستعرض هذه الكنوز الذهبية في متحف فيغل في فبراير عام 2022 ، وبعد ذلك تنقل إلى المتحف الوطني الدنماركي وسوف يحصل الباحث الهاوي على نسبة مئوية وفق التشريعات المحلية من قيمة الكنز الذي عثر عليه.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لل

كلب يبكي صاحبه الغريق ويرفض مغادرة ضفة النهر في تايلاند - صور

بببب

شاهد: لقطات مصورة بالألوان لآخر نمر تسماني في الذكرى 85 لنفوقه في أستراليا

21619980-1c45-471b-a043-7d4c7afc6404

العثور على جمجمة حوت 4 أمتار 1500 كلغ في جزر الكوريل

773x435_cmsv2_d352d9a0-f57b-5d92-aea9-b47bad766e3c-6042082

سجين يبتلع هاتف نوكيا في أحد سجون كوسوفو ويخضع لعملية جراحية لإخراجه

اغغفاغفاغا

ضحية السوشيال ميديا.. وفاة الفلاح الفصيح بعد صراع مع المرض

بربربر

شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة في أميركا

أخبار متعلقة
تعتع

العثور على ثعبان عملاق في حديقة باسكتلندا - فيديو

راتب-عامل-النظافة-في-ألمانيا

عامل نظافة يعثر على 400 ألف جنيه وسط القمامة في مصر