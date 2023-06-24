السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي بسعير

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 21 في سجون الاحتلال

السبت، 24-06-2023 10:08 ص

عامل توصيل البيتزا 'طائر' ببدلة نفاثة في بريطانيا

image


الوكيل الإخباري - لم تبق شركة للبيتزا، نائية عن توظيف أحدث تقنيات الطيران المبتكرة، في أعمالها، حيث نجحت شركة دومينو أخيراً في تجربة جديدة لتوصيل البيتزا للزبائن عبر عامل يرتدي بدلة «جيت باك» النفاثة، ضمن مهرجان في مدينة غلاستو البريطانية.

اضافة اعلان

 

وأظهر مقطع فيديو، كما نشر موقع 24، عامل التوصيل يأخذ صناديق البيتزا من أحد مطاعم دومينوز قبل الإقلاع ببدلة الجيت باك.

ومن ثم راح يحلق على ارتفاع أمتار فوق الحقول، قبل أن يصل إلى موقع المهرجان وسط دهشة الحاضرين والذين أصيبوا بالذهول وغمرتهم الفرحة بينما يتابعون مشهد العامل وهو يحط حاملاً البيتزا.


وقال متحدث باسم دومينوز: أردنا هذا العام اتخاذ خطوة مختلفة لخدمة الزبائن بتجربة تسليم الطلبات بالجيت باك،وقد صنعت البدلة جيت باك النفاثة من قبل شركة (غرافيتي إندستريز)، ويعتقد أنها كلفت مئات آلاف الدولارات.


وتأتي مبادرة الشركة في الصدد، ضمن سياق مسارعتها ونظيراتها لمواكبة أشكال التكنولوجيا الحديثة، والخدمة السريعة.  

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_6_22_17_46_35_835

أول فيديو لمحاكاة بشأن ما حصل للغواصة المفقودة وانفجارها من قوة الضغط

download-4-17-768x701

شاهد شخص يستعرض لوحة سيارة بسعر لا يصدق في السعودية

download-11-2-768x470

شاهد شاب يفاجئ شخص نائم داخل قطار ويعتدي عليه بالضرب في احدى الدول

860

العثور على رفات عمال منجم بعد 13 عاما في نيوزلندا

الشرطة-الألمانية-شريط-تحذير100-730x438

ألمانيا..استدعاء قوات خاصة بسبب قنبلة وهمية في سوبر ماركت

ه

دولة تحذر مواطنيها من موجة حر مميتة

أخبار متعلقة
1233-768x450

تحطم طائرة صغيرة في بريطانيا ونجاة قائدها بأعجوبة - فيديو

99

فيديو - لقطة صادمة لطيران طفل بالجو بسبب عاصفة في بريطانيا

image (2)

مغامر يقع في مأزق بعد 'قفزة متهورة'.. والمطافئ تنقذه في بريطانيا

20230604104514135

'إيطاليا مصغرة' تختبئ في غابات ويلز البريطانية

Doc-P-457267-638208520932635592

طفل في السادسة يتسلق أعلى 12 جبلا في بريطانيا