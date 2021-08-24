عامل نظافة يعثر على 400 ألف جنيه وسط القمامة

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بقصة رجل أمين عزيز النفس، عثر على كنز من المال وسط القمامة وهو لا يملك قوت يومه ويعيش على الكفاف .



وضرب عامل نظافة في محافظة الفيوم، عم قرني مثالاً للأمانة والشرف، بعدما أعاد مبلغًا ماليًا ضخمًا، عثر عليه وسط أكوام القمامة.

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ورغم أنه رجل بسيط ، لكن الرجال لاتقاس بالمظاهر وإنما بالأفعال، فعم فرغلي لم تبهره المادة بزخرفها رغم عوزه، وفي وقت تنهش فيه الظروف القاسية بأنيابها في جسده، وتركت على وجهه علامات الزمن.

رغم أنه لا يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره؛ ففي أثناء يوم شاق ووسط أكوام القمامة عثر عم قرني على مبلغ 400 ألف جنيه، وسط القمامة أثناء جمعه الزجاجات الفارغة التي يتكسب منها رزقه لإطعام أسرته، لم يقبل العامل البسيط، أن يأخذ المبلغ المالي الكبير لنفسه، وأعاد المال إلى صاحبه بعد عمليه بحث شاقة عنه وفق صحيفة الأهرام.



وعامل النظافة الشريف عفيف النفس، المشهور في شوارع المحافظة بـ«عم قرني»، قد لا يملك في كثير من الأحيان قوت يومه، وهو أب لأسرة بسيطة تعيش على حد الكفاف، هو وأشقاؤه الثلاثة وزوجاتهم وأطفالهم، في منزل متواضع في محافظة الفيوم، لكنه فضل الأمانة والشرف عن اللهث وراء أموال لا يعلم مصدرها ولم يشق عليها.



وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على موقف عم قرني، شاكرين فعله، وتصرفه، وانهالت عليه الدعوات بالخير والرزق، وعوض الله وفرجه.

المصدر - البيان