عرض أغلى منزل في العالم للبيع.. وهذا سعره

الوكيل الإخباري _ عرض منزل أمريكي للبيع بسعر يعد الأغلى في العالم نظراً إلى موقعه ومواصفاته المذهلة وهو من تصميم المهندس بول ماكلين، بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

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حيث تبلغ مساحة المنزل الواقع في منطقة “بيلير” بولاية كاليفورنيا، 9754 متر مربع.



وقد تم عرض المنزل للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة تحيطها بها الأشجار من كل جانب.

وقد طالب مالكيه 340 مليون دولار ثمنا لهذا المنزل الاسطوري في مدينة لوس أنجلوس ، حيث يحتوي البيت على 21 غرفة نوم و42 حماما، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط. بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة.



ويضم البيت مرآبا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعدا.



ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة، فضلا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.



ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضعف ما بيع به أغلى بيت في أميركا حتى الآن. وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.

المصدر : الامارات نيوز



