عرض لوحات رسمها فان غوخ أثناء وجوده في المستشفى - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرة متحف فان غوخ إيميلي جوردنكر عرض 15 لوحة جديدة رسمها الفنان الهولندي الشهير أثناء وجوده في المستشفى النفسي، الواقع في سان ريمي دو بروفنس عام 1889.

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وقالت إنّ لوحات بساتين الزيتون تعكس حب فان غوخ للطبيعة، واعتقاده في المواساة عبر الفن.



وأشارت إلى أنّ الرسام الهولندي عانى أثناء تواجده في المستشفى النفسي، من اضطراب عقلي حاد.



وبدأ المعرض بعرض اللوحات في 11 مارس الجاري، وسيستمر عرضها فيه حتى 12 يونيو القادم.



وكان تيو شقيق الفنان العالمي قد احتفظ بمنزله بلوحات بساتين الزيتون بعد وفاة فان غوخ، وتوارثتها عائلته من بعده.



يذكر أنّ فان غوخ انتحر في 29 يوليو 1980 عن عمرٍ يناهز 37 سنة، بعدما عانى خلال حياته من مجموعة من المشكلات والاضطرابات النفسية.





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