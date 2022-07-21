عرض مجوهرات الملكة إليزابيث في قصر بكنجهام بمناسبة اليوبيل البلاتيني

الوكيل الإخباري-تُعرض صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية في شبابها التقطت في بداية عهدها والمجوهرات التي كانت ترتديها في قصر بكنجهام اعتبارا من غد الجمعة.



وتشكل التيجان والأقراط والقلائد جزءا من معرض "اعتلاء الملكة العرش" أو (كوينز أسيشن) بمناسبة مرور سبعة عقود على توليها عرش بريطانيا محطمة الرقم القياسي.

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وأصبحت إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش وأكبر الملوك سنا في العالم في الوقت الراهن، ملكة في السادس من فبراير عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.



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