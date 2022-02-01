عرض نسخة من مكتب رئيس أمريكا للبيع بمليون دولار

الوكيل الإخباري - عُرض منزل يضم نسخة طبق الأصل من مكتب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض للبيع مقابل 1,085,000 دولار.



ويضم المنزل أريكتين باللون البيج، وطاولة قهوة مغطاة بالكتب، وسجادة دائرية باللون البيج الفاتح تحيط بها حلقات من الخشب الصلب، بالإضافة مكتب من الخشب الصلب، وختم رئاسي مطرز على السجادة، وستائر كستنائية.

اضافة اعلان

وكشف موقع «ميل أونلاين» أن محتويات المنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 940 مترًا، هي محتويات المكتب الرئاسي نفسها في البيت الأبيض.



وأضاف أنه يضم طاولة بلياردو داخل غرفة ألعاب، وتمثالاً لزرافة تحت درج متعرج يؤدي للطابق الثاني، بالإضافة إلى ست غرف نوم، وثمانية حمامات، ومسبح داخلي، وغرفة ألعاب، ومصعد.



وأوضح أن ملكية المنزل تعود لزوجين أمضيا سنوات في العمل على مشروع استنساخ المكتب الرئاسي البيضاوي بعد تقاعدهما.

البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة