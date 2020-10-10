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السبت، 10-10-2020 01:40 م

عروسان يتحايلان على كورونا ويقيمان عرسهما بحضور 250 ضيفا في بريطانيا- صور

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الوكيل الاخباري - أقام زوجان أول حفل زفاف يتوافق مع وباء كورونا في بريطانيا، رغم تجاوزهما العدد الأقصى من الضيوف، فقد شاهد 250 شخصا الحفل من سياراتهم على شاشة كبيرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تجول العروسان بعد عقد قرانهما في الميدان بجوار مكان إقامتهما في عربة غولف وهما يلوحان، بينما كان الأصدقاء والعائلة يطلقون أبواق سياراتهم.

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وتم الترحيب بالضيوف في هذا الحدث الفريد مع سلة تحتوي على وجبات خفيفة، بالإضافة إلى تعليمات السلامة، وجِلّ اليد المضاد للجراثيم، وخلال حفل الزفاف، الذي استمر أربع ساعات، كان بإمكانهم طلب الطعام عبر موقع إلكتروني، ليتم توصيله سريعا، ولم يترك الضيوف سياراتهم إلا لاستخدام كبائن المرحاض فقط.


 

وشاهد 300 ضيف آخرون، من جميع أنحاء العالم، أيضا، لقطات حية للزوجين وهما يتمنيان حياة زوجية سعيدة، بمنزلهما الريفي في مقاطعة إسيكس.


ولا يسمح لأكثر من 15 شخصا بحضور شخصي لحفل زفاف، وفقا للإرشادات الحكومية الرسمية في بريطانيا. وروت العروس، التي تعمل مديرة تسويق، شمال لندن، كيف كان من المقرر أن تتزوج هي وخبير تكنولوجيا المعلومات، فينال، وكلاهما في الـ30 من العمر، في أبريل.


وأثناء الإغلاق، اتخذا القرار الصعب بتأجيل زفافهما حتى أكتوبر. وتقول روما: "في ذلك الوقت، لم نستوعب خطورة الموقف وما زلنا نأمل أن نتمكن من إعادة ترتيب حفل زفاف لـ 700 ضيف، كما كان مخططا في الأصل". 


وأوضحت العروس: "كان الكثير من أفراد عائلاتنا وأصدقائنا يقولون إنهم يرغبون في مشاهدة حفل زفافنا على الإنترنت، في مجموعات صغيرة بحدائقهم".



 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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