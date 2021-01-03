الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 02:58 م

عروس بريطانية تقوم بتصرف غريب في حفل زفافها

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الوكيل الإخباري _ قامت عروس بريطانية تبلغ من العمر 29 عامابتصرف غريب حيث انها قامت بتعقيم الحاضرين لحفل زفافها من خلال الوقوف مع عريسها على البوابة بدلا من استقبال الضيوف ليقوموا برشهم بالمعقم وإعطائهم كمامة طبية قبل الدخول. 
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كما انها كتبت على دعوة الزفاف أغرب ملحوظة يمكن أن تكتبها عروس، أكدت على الراغبين في الحضور لحفل زفافها القيام بمسحة طبية و إحضار نسخة من نتيجتهم السلبية للتأكد من خلوهم من أي مرض قد ينتقل إلى الحاضرين. 


وقد شعر بعض الضيوف يشعرون بالإحراج الشديد بعد أن رفضت دخولهم بسبب عدم قيامهم بمسحة طبية و ظنوا أنها مزحة منها و لكنها أكدت عليهم أنها لن تسمح لهم بالدخول إلا بعد التأكد من سلبية حالاتهم. 


المصدر : صدى البلد 

 




 

 


 

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