عروس مقعدة تمشي يوم زفافها في دولة أوروبية - صورة

الوكيل الإخباري - بدا السير على الممر نحو العريس مستحيلاً لألينا بانفيلد المصابة بشلل دماغي منذ الطفولة لكن إصرارها وضع الجميع في يوم الزفاف في لحظة شاعرية كبرى حين تخلت عن كرسيها المتحرك وتمكنت من الوقوف والمشي.

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وألينا البالغة 29 عاماً كانت عاجزة لمعظم حياتها من السير على قدميها، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني، إلا أن عزمها على التغيير قبل موعد الزفاف جعلها تستعين بمدرب خاص ثلاثة أيام في الأسبوع وتتلقى حتى دروساً في الملاكمة لبناء عضلاتها.



لقد بذلت الفتاة جهداً فائقاً بالنسبة لشخص مصاب بالشلل الدماغي ويستعين بكرسي متحرك متكيف للتنقل.



وكانت الينا قد عقدت العزم على ألا تدع إعاقتها وعجزها يقفان في طريقها خلال اليوم الكبير بعد أن طلب فيليب كوفي يدها للزواج.



وقد تمكنت أخيراً من أن تمشي بفخر مسافة 10 أمتار نحو عريسها المنتظر لتكمل مراسم الزواج وتقول "أقبل" لخطيبها المفعم بالسرور.

وأتى ذلك ضمن احتفال ساحر في حديقة "بريستول زو" للحيوانات حيث كان الموعد الأول بينها وبين فيليب الذي التقته بداية عبر الإنترنت.





المصدر - البيان