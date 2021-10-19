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الثلاثاء، 19-10-2021 10:20 ص

عشاء بأكثر من 50 ألف دولار مطعم نصرت يثير غضب زبائنه - صورة

الشيف-نصرت


الوكيل الإخباري - يواجه مطعم الشيف نصرت التركي بلندن اتهامات بمحو التعليقات السلبية من غوغل وتباهيه بحصوله على 5 نجوم في التقييمات، على الرغم من غضب العديد من زواره بسبب أسعار الوجبات المبالغ فيها.

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ويبدو أن المطعم الفاخر قد محا التعليقات التي تنتقد أسعار الطعام في فرعه الموجود وسط لندن، حيث اختفت فجأة مجموعة من التعليقات التي تبدو وكأنها تنتقد المطعم عند افتتاحه لأول مرة في لندن منذ شهر.

 

ويتفاخر المطعم الآن بتصنيف 4.8 على غوغل، على الرغم من التقييمات السلبية لعشرات من العملاء الغاضبين من الأسعار .

وتعرضت قائمة الأسعار لانتقادات شديدة بسبب سعر شرائح اللحم، بعد أن فوجئ زبون بريطاني بفاتورة العشاء التي بلغت 37 ألف جنيه إسترليني (نحو 51 ألف دولار).

وعبر العميل الذي نشر صورة للفاتورة على تطبيق "سناب شات" عن غضبه من وصول التكلفة إلى هذا الرقم مقابل وجبة لـ4 أشخاص في المطعم.

 

وأوضح موقع "ماي لندن" المحلي أن الزبائن قرروا زيارة مطعم (ستيك هاوس) في المملكة المتحدة بعد الحديث عنه على نطاق واسع منذ افتتاحه الشهر الماضي في منطقة نايتسبريدج الراقية، بعد سلسلة أشهر فروعها في أميركا ودبي.

وأظهرت الفاتورة سعر كل وجبة على حدة، وكانت شريحة اللحم المغطاة بورق الذهب بقيمة 850 جنيها إسترلينيا، و16 قطعة من حلوى البقلاوة التركية بإجمالي جنيه إسترليني.

 

وشملت الأطباق الأخرى قطعا من البروكلي المقلي (14 جنيها) والهليون (18 جنيها) وثلاث قطع بطاطس مقشرة بالأعشاب (30 جنيها) وطبق واحد من البطاطس المهروسة (12 جنيها).

وأضاف العاملون بالمطعم رسوم خدمة بنسبة 15% إلى الفاتورة، واعتبر أحد المعلقين أنها فضيحة أن يتقاضى المطعم أسعارا فلكية لقائمة طعام بجودة سيئة.

 


 

المصدر - لبنان 24 

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