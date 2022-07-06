عضّه الكلب فانتقم من الجار وعائلته في الهند

الوكيل الإخباري - تحول رجل هندي إلى وحش هائج بعد أن عضه كلب أحد الجيران، فهاجم صاحب الكلب وعائلته، وضرب 3 أشخاص بماسورة حديدية.



وقالت الشرطة الهندية يوم الاثنين، إن الحادث وقع في منطقة باشيم فيهار في دلهي. وأثناء التحقيق، تبين أن شخصاً واحداً يدعى دارمفير كان يتجول في الشارع، ثم بدأ كلب أليف مملوك لأحد الجيران بالنباح عليه، فما كان من هذا الشخص إلا مطاردة الكلب.

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حينها تدخل مالكه ومنع جاره من الاعتداء عليه. إلا أنه سرعان ما عاد الكلب وعض ذلك الجار، ليستشيط غضباً، وليمسك بـ«ماسورة» حديدية ويركض خلف الكلب، حينها فر الكلب إلى بيت مالكه مجدداً، وعندما حاول مالكه التدخل مرة أخرى لإبعاد الرجل الغاضب، نشبت مشاجرة سريعة قام على إثرها الرجل الغاضب بضرب الكلب بقسوة على رأسه، ثم ضرب جاره وزوجته ونجله.

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