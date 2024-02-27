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الثلاثاء، 27-02-2024 09:41 ص

عطرٌ أخافها ودفعها لتلقي بنفسها.. هذا جديد قضية 'فتاة الشروق' في مصر

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الوكيل الإخباري - تطورات جديدة ظهرت بقضية فتاة الشروق، التي ألقت بنفسها من سيارة تاكسي كانت تسير بسرعة 100 كلم، ظنًّا منها أنّها ستُخطف في مصر.

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وفي جديد اعترافات السائق، فقد قال بأنه رش مواد معطرة في سيارته، ما أثار خوف الشابة على ما يبدو من أنها مواد مخدّرة، إذ إن هذه المواد هي عبارة عن بخاخ مخدر موضعي يحتوي على مادة ليدوكايين الفعالة، يستنشق عبر الأنف، ويعمل على تخدير الجهاز العصبي المركزي بحيث يفقد الشخص الوعي بشكل شبه كامل ويدخل بنوم عميق.

 

وبهذا السياق، لفتت شقيقة السائق المتهم إلى أن أخاها تلقى طلبا من فتاة بالقرب من مدينتي، وعندما تحركا بالسيارة شعر بالبرد فأغلق النوافذ، وشعر أن ريحته سجاير فرش على نفسه عطرا، مبينة أن التحقيق بين أن زجاجة العطر بدون أي مواد مخدرة.

وتابعت أن شقيقها بعد رش العطر فوجئ بالفتاة تفتح باب السيارة وتلقي بنفسها دون أي مقدمات، وبعد توقفه على مسافة وجد سيارات كثيرة تقف حول الفتاة وشعر بالخوف ففر هاربا، وأبلغ التطبيق الذي رد عليه بأنه جارٍ التحقيق. موضحة: "خاف ومشي فاتصل بيا وحكى ليا القصة وقلتله بلغ الأبلكيشن، وقال جاري التحقيق، ويا ريتها حتى قالتله وقف أو بلغت التطبيق وكان هيقف وينزلها".

إلى ذلك قالت "أول مرة قالتله وطي الصوت ومكانش سامعها والمرة التانية وطاه، وهي نطت بمجرد ما شافت قزازة البرفان".

أتى ذلك بينما أكد الأطباء المعالجون للفتاة حسب ما قال عمها، أن وضعها الصحي ما زال صعبا، مشددين على أنهم لن يتمكنوا من إجراء جراحة عاجلة لها لأن المخ تحرك من مكانه، وهناك نزيف داخلي.

 

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