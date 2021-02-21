الأحد 21-02-2021
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الأحد، 21-02-2021 03:04 م

عفن الجدران أخطر مما تتوقع.. يسبّب هذه الأمراض!

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن يسبب التعفن الذي قد يظهر في أماكن مختلفة من المنزل مثل مكان الاستحمام وغيره المعاناة من مرض يطلق عليه اسم مرض التعفن.

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ويمكن التعرف على هذا المرض من خلال بعض الأعراض ومنها:

- التعب والضعف العام في الجسم.

- اضطرابات الذاكرة وعدم القدرة على التركيز.

- ألم الرأس المستمر.

- التشنجات العضلية وألم المفاصل.

- احمرار العينين والحساسية على الضوء.

- الرجفة والدوار.

- المذاق المعدني في الفم.

- العطش الشديد.

- المشاكل المعوية وتقلبات الشهية.

- الإسهال والغثيان.

- ألم البطن.

- وخز في أنحاء الجسم.

 

ويعود هذا بحسب الخبراء إلى أن العفونة تطلق مواد سامة يمكن أن تشكل خطراً على الجسم. ومن الممكن أن تلحق الضرر بالمناعة وأن تسبب السرطان في بعض الأحيان. ويفيد هؤلاء بأنها تدخل إلى الجسم عن طريق التنفس والطعام وحتى اللمس.


ولهذا من الضروري الحرص على تجفيف الأماكن الرطبة في المنزل من أجل الحد من تراكم العفونة.

 

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