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الأربعاء، 08-09-2021 09:47 ص

عقب صفوف الخبز والغاز والوقود ظهور صف مُثيرفي السودان

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الوكيل الإخباري - تندرت منصات التواصل الاجتماعي في السودان، على ظهور “صف مثير” بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى جانب صفوف الخبز والوقود والغاز.

وتبادل رواد شبكات التواصل، صورة لصف انتظار العبور بالمكان الجاف، عقب غمر شوارع العاصمة بمياه الأمطار التي هطلت مساء أمس.

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وعنونت إحدى صفحات منصات التواصل للصورة بقولها ( الخرطوم حاليا: ظهور صفوف الحتة الناشفة لعبور المواطنين)، وفق ما ذكرت صحيفة "السوداني".

 

المصدر - البيان 

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