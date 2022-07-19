عقد زواج بقائمة شروط غريبة وعجيبة في الهند

الوكيل الإخباري - لفت مقطع فيديو لـ"عقد" وقعه زوجان هنديان في حفل زفافهما الأخير النظر واحتل العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام، وشوهد ملايين المرات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب محتواه غير العادي.

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ووقع الزوجان على قائمة غريبة لما يمكن وما لا يمكن فعله، وقاما بوضع الفيديو على إنستغرام في 22 يونيو الماضي بعد يوم من الزفاف، وفق "مونت كارلو".



وتضمن أول بند في القائمة، وهو الأكثر غرابة، فرض عدم تناول أكثر من "بيتزا واحدة فقط في الشهر". وهو موجه بشكل أساس إلى العروس شانتي براساد البالغة من العمر 24 عاماً والتي وصفها أصدقاؤها بأنها "مهووسة بالبيتزا".

والتقت براساد بحبيبتها مينتو راي (25 عاماً) خلال دراستها في الجامعة وتزوجا في حفل تقليدي في مدينة جواهاتي في ولاية آسام الشمالية الشرقية.



ويقول راي، الذي يمتلك متجراً للسلع الكهربائية في المدينة: "كنت أعرف أنني يجب أن آخذها لتناول البيتزا لأنها كانت تتحدث دائماً عن ذلك".



من جهتها، قالت براساد "أنا مغرمة جداً بالبيتزا. خلال لقاءاتنا، كنت أقول له دائماً لنذهب ونتناول البيتزا"، الأمر الذي أثار امتعاض حبيبها وتحول إلى نكتة بين أصدقائهما.



أحد الأصدقاء قال إن حب براساد للبيتزا "يأتي في المرتبة الثانية بعد حبها لراي. إنها تفكر في البيتزا في أوقات فراغها وحتى أثناء النوم".



وأضاف: "فكرنا مع مجموعة الأصدقاء وتوصلنا إلى ثماني نقاط اعتقدنا أنها ستكون جيدة بالنسبة لهما، ونظراً لأنها مهووسة بالبيتزا فقد وضعنا ذلك في رأس المقدمة".



وتضمن العقد عدة شروط أخرى، منها أنه يتوجب على راي طهي وجبة الإفطار أيام الأحد وأن يأخذ براساد للتسوق كل 15 يوماً، كما يحظر عليه الذهاب إلى الحفلات في وقت متأخر من الليل إلا برفقة زوجته.



وإلى جانب الحد من تناول البيتزا، كان على براساد أن توافق على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يومياً وارتداء زي "الساري" الهندي التقليدي للنساء كل يوم لأن راي يقول إنها تبدو جميلة جداً في الساري.



لكن ما بدأ كمزحة بين الأصدقاء سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عاصف بمجرد تحميل الفيديو على انستغرام وجمع ملايين المشاهدات والإعجابات.

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