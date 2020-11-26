علامات تدل على قرب ثوران بركان يلوستون

الوكيل الاخباري- شرح الكاتب بريان والش، كيفية تحديد أن بركان يلوستون سيستيقظ.

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وقال والش في البداية ستكون هناك زلازل شديدة - علامة على اندفاع الصهارة تحت يلوستون إلى السطح. وبعد ذلك ستندفع الصهارة عبر الأرض في انفجار قوي، وتلقي غازات سامة في الهواء".



وتستمر هذه العملية لعدة أيام، حيث تغمر كل شيء داخل دائرة نصف قطرها 40 ميلًا في الحمم البركانية.

وتابع والش إن هذه مجرد البداية: فثوران البركان الهائل سيدفن مناطق شاسعة في ولايات كولورادو ووايومنغ ويوتا تحت طبقة سميكة من الرماد البركاني السام.

ستدمر الكارثة المحاصيل وتسمم المراعي وتدمر خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية وتغلق معظم الشبكات.

المصدر: سبوتنيك



