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الأربعاء، 18-08-2021 12:54 م

علامات تنذر بضرورة تغيير سيارتك

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الوكيل الاخباري - قال مكسيم ريازانوف، المدير الفني لشركة "Fresh Auto" الروسية لتجارة السيارات، إن هناك علامات عن ضرورة تغيير سيارتك.

وأشار الخبير لموقع برايم إلى ضرورة بيع السيارة إذا بدأت فيها أعطال طفيفة متواصلة، أو زاد استهلاك الزيت أو البنزين.

وتابع ريازانوف "إذا كان عليك إنفاق أكثر من 15 ألف روبل في وقت واحد لإصلاح سيارة بعد كل 10 آلاف كيلومتر، فإن الأمر يستحق تبديل السيارة بأخرى مستعملة حتى وأن كانت أقدم".

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وأوضح ريازانوف: "في بعض الأحيان يكون من الأنسب بيع سيارة محلية عمرها ثلاث سنوات وشراء سيارةعمرها 5-7 سنوات".


يذكر أن المشاكل الحقيقية للسيارات تبدأ مع اقتراب شهور الصيف الحارة فالشمس والحرارة المرتفعة يخلقان مزيجا مدمرا لسيارتك ما لم تتخذ الاحتياطيات المناسبة في الوقت الصحيح.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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