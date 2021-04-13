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الثلاثاء، 13-04-2021 11:18 ص

علبة ماء فارغة تفضح قاتلا ارتكب جريمته قبل 36 عاما في أمريكا

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الوكيل الإخباري- تمكنت الشرطة الأمريكية من فك لغز جريمة قتل ارتكبت قبل 36 عاما، بفضل علبة ماء فارغة استعملها القاتل على متن طائرة ثم تخلص منها، وعليها كل معلوماته الجينية.

وأعلن قائد الشرطة (الشريف) بمقاطعة ”دوغلاس“ بولاية ”كولورادو“، أنه تم إلقاء القبض يوم الجمعة الماضي على أحد الأشخاص في ”لوس انجلس“، في إطار التحقيق في جريمة قتل تعود للعام 1985 .

ويتعلق الأمر بالمدعو ”مايكل جيفيرسون“ البالغ من العمر 64 عاما، والمشتبه بضلوعه في قتل الضحية ”روجيه دين“ البالغ وقتها 51 عاما.

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وسيتم ترحيل جيفيرسون من لوس أنجلس نحو كولورادو، ليمثل أمام العدالة يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري بتهمتي الاختطاف والقتل، وإذا تمت إدانته فيمكن أن يكون الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مع إمكانية الإفراج عنه بعد مضي 40 عاما، بحسب موقع ”باري ماتش“ الفرنسي.

وفي تفاصيل الجريمة، تسلل المتهم في الصباح الباكر من يوم 21 نوفمبر من سنة 1985 إلى منزل القتيل، وعندما حاول هذا الأخير الفرار أنهى حياته بإطلاق 5 رصاصات على جسده، ولم تتمكن الشرطة طوال السنوات الماضية من الوصول إلى الجاني.

 

المصدر: إرم

 

 

 




 

 


 

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