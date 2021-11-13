السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 10:25 ص

علماء آثار يكتشفون مقبرة جماعية من حقبة ما قبل كولومبوس - صور

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الوكيل الإخباري - عثر علماء آثار على مقبرة جماعية قديمة تحوي نحو 25 هيكلاً عظمياً من حقبة ما قبل كولومبوس لا تزال بحالتها شبه الأصلية وتعود خصوصاً إلى نساء وأطفال، في قلعة تشان تشان شمال البيرو.

على ما أعلن عضو في الفريق.

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وقال عالم الآثار خورخي مينيسيس لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن أعمال التنقيب الأثري أفضت أيضاً إلى العثور على عشرات الخزفيات والقطع بينها إبر كانت تُستخدم في حياكة الملابس. واكتُشف المدفن قبل حوالي ثلاثة أسابيع في تشان تشان على بعد نحو 500 كيلومتر شمال العاصمة ليما.

 


 

 


 

 

المصدر- البيان 

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